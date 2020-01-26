據陸體報導，廣東汕頭確定今晚12點封城，所有車輛船隻人員都禁止進入。

據陸媒報導，廣東汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部26日公佈，「自1月27日0時起封城」，禁止車輛、人員進入汕頭市。

廣東汕頭市肺炎疫情防控指揮部26日公佈《汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告》。通告稱，根據全省啟動突發公共衛生事件一級響應的要求，為全力做好疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，確保人民群眾生命安全和身體健康，現將決定交通管制有關事項通告如下：

一、自1月26日14時起，汕頭全市營運客車、城市公交、出租車（巡遊、網約）、順風車、輪渡暫停營運。

二、自1月27日0時起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。

三、自1月27日0時起，汕頭市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。

四、自1月27日0時起，對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。恢復時間另行通告。懇請廣大市民、旅客理解支持！

(中時電子報)