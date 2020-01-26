今（26）日大年初二是回娘家的日子，也是春節假期第4天，高公局表示，上午已開始出現車潮，但預估下午將更擁塞，預估國道雙向「總延車公里」為138百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.7倍，高公局正實施相關疏導措施因應，建議民眾儘量利用省縣道等替代道路，可減少上國道塞車之苦。

高公局的疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向入口高乘載管制、全日封閉平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

此外，估計今天壅塞路段將出現在國1南向大華系統至汐止、楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、永康至仁德系統；國1北向鼎金系統至岡山、台南至永康、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、內湖至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5南向南港系統至坪林、北向宜蘭至坪林等路段。

春節期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可透過高速公路1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，國道交通有賴國人多加遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」請多加利用台61免費快速公路，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以維整體行車順暢。

高公局祝大家旅途平安順利。

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(中時電子報)