舞小姐初驗結果陰性，陳時中：自湖北返台一律居家隔離 否則強制隔離 。（翻攝自 中時電子報YOUYUBE）

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，與確診武漢肺炎台商有接觸的金芭黎舞廳小姐，初檢結果是陰性，還會再驗第二次。且為加強防疫，自湖北返台民眾需居家隔離，有跟確診個案接觸的人，也要做居家隔離，若外出未跟防疫人員報備，違反居家隔離規定，就會做強制隔離，地點已準備好。

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，為加強防疫，自湖北返台民眾需居家隔離，有跟確診個案接觸的人，也要做居家隔離，若外出未跟防疫人員報備，違反居家隔離規定，就會做強制隔離，地點已準備好。

至於大陸地區非湖北省返台人士，則要自主健康管理14天，一旦有任何類流感症狀，都要通報防疫專線1922。

我國昨(25)日新增92例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，無新增確診病例，目前累計通報283名個案，含3名確診、124名已排除、156名隔離檢驗中(53名初驗陰性、其餘仍待檢驗)。

疾管署表示，3名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者46人中，2人有症狀已通報。

(中時電子報)