昨 （25）日中午12時許，海巡署的東部分署第一三岸巡隊接獲民眾通報，在台東縣長濱鄉台11號道83.5K處的城子埔海灘上發現死亡鯨魚，經派遣海巡人員前往封鎖現場，丈量結果發現是一尾長達24公尺的長鬚鯨，現已商請成功大學鯨豚研究所派員完成採樣，以便調查死亡原因後，就地完成鯨體分解掩埋工作。

海巡署表示，海巡人員抵達現場後，立即實施管制避免遊客好奇接近鯨魚屍體，並對鯨魚屍體進行丈量，死亡鯨魚體型巨大，長達24公尺，寬2.5公尺。經通報鯨豚保育相關單位辨識品種為長鬚鯨。

因長鬚鯨體型巨大，已由國立成功大學鯨豚中心協助派遣人員到現場對鯨魚屍體進行採樣後，再以大型機具現地支解後掩埋；另海巡人員在相同時段亦接獲民眾通報，在督歷海灘、金樽休息區海灘等處都發現有死亡綠蠵龜，因死亡多時無研究價值，經臺東縣政府同意後就地完成掩埋。

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(中時電子報)