武漢肺炎持續擴散，大陸境內疑似供2684例感染，其中1975例確診，雖治癒49例，仍造成56例不幸死亡；不過對於美國來說，新型冠狀病毒即便已在境內確診，但影響遠不及已造成2萬人死亡的流感。

據《商業內幕》報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）認為流感的威脅高於武漢肺炎的新型冠狀病毒；范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心的疫苗專家沙夫納（William Schaffner）說：「新型冠狀病毒若要和流感相比危線性，根本沒得比！」並直言新型冠狀病毒的風險較小。

報導指出，自去年10月至今，美國已有1500萬人感染流感，其中近25萬人曾就診，去年12月至今年2月是這波流感的高峰，最嚴峻的情況可能還在後頭。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的病毒學家霍茲（Peter Hotez）直言：「每年因為流感而死的美國人，比其他任何一種病毒都多，但流感卻很少引起這種關注。」

2018年，有8萬名美國人死於流感；據世界衛生組織統計數字，全世界季節性流感病毒每年感染300萬至500萬人，每年有多達65萬人因為流感而喪命。

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(中時電子報)