疾病管制署表示，往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時的2至3倍，光是今年元月第3周的急診腹瀉人數已達6440人次，而集體腹瀉更是在最近1個月內就有26起之多。

疾管署指出，冬季是病毒性腸胃炎好發的季節，依據往年疫情監測資料顯示，春節期間因急性腹瀉就醫的人數較平日增加，提醒民眾春節連假與親友圍爐聚餐務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫，此外籲請餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，確保民眾健康。

依據疾管署監測資料顯示，今年第3週急診急性腹瀉就診人次達6,440，較2017至2019年同期為高；往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時2至3倍；國內近4週共接獲26起腹瀉群聚通報，檢出病原以諾羅病毒為主(23起)，提醒民眾注意防範。

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

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(中時電子報)