小心！別被騙了！台中市西屯區1名71歲黃姓婦女14日接獲假檢警詐騙電話，要求其至銀行提領124萬元現金，合庫行員察覺有異，及時通報台中政府警察局第六分局西屯派出所前往處理，驚險保住黃姓婦人血汗錢。

合庫行員告知警方，黃女平常來銀行辦業務時，都與行員有說有笑的，但14日來領錢時，話卻變少了，行員關懷其提領大筆現金的用途為何，黃女僅簡單說小孩急需用錢，行員擔心黃女遭詐騙，便請警方到場了解。

一開始黃女堅稱真的是小孩急需用錢才提領大量現金，警方反問黃女為什麼不直接匯款就好，接續分析事件不合邏輯，並講解常見的詐騙手法。

黃女終於卸下心防，向警方表示，接到不明電話，說她在北部涉案，檢察官即將要羈押，為避免遭受羈押，黃姓婦女必須到銀行提領124萬元當保證金，就可以不用被關。

警方進一步調查，發現歹徒也告訴黃姓婦女有任何人關懷時，絕對不能說出領錢目的。幸好行員察覺，通報警方處理，最後在行員及警方協助下，黃姓婦女將現金存回戶頭裡，才沒有遭歹徒詐騙得逞。

今年加強重要節日安全維護工作期間，警方除在金融機構定點站崗守望，確保國人存提款能安心外，也呼籲民眾，遇到不明電話，千萬不要依照他人指示操作ATM，遇到詐騙電話應保持冷靜，遵守「1聽2掛3查證」原則，向警政署165反詐騙電話求證，勿讓歹徒得逞。

(中時 )