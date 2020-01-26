高雄一名新型冠狀病毒的確診台商，昨天因未向衛生單位確實通報曾逗留的場所及接觸人員，遭依傳染病防治法開罰30萬元罰緩，今天中央流行疫情指揮中心表示，為防範類似情形再度發生，今天起自大陸湖北返國的民眾，以及曾跟個案接觸過的人，都將執行居家隔離，若被防疫人員查到未落實者，將予以重懲。

疫情中心指揮官陳時中表示，今起自湖北返國或有跟確診個案接觸過的民眾都須進行居家隔離14天，這段時間內相關人員出門必需向防疫人員報告，若被查到未落實者，將依傳染病防治法開罰。

陳時中進一步說明，若身體無症狀，但自大陸其他省份返台的民眾，也需進行14天的健康關懷訪視，這段時間內身體若有任何不適須主動告知訪視人員，並誠實說明過去曾接觸的人員。

陳時中說，進行居家隔離者若擅自違反居家隔離規定，疾管署將會強制進行隔離，目前強制隔離的地點也已準備好，呼籲民眾配合防疫才能利人利己，不配合防疫反而會害人害己。

(中時 )