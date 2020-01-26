大家都想让城市好起来，特别感谢坚还在守岗位让城市正常运转的人，特别特别是最一线的医生。（影片／翻攝自youtube,林晨同學）

隨著武漢肺炎疫情越演越烈，大陸不少城市也封鎖了，而武漢一名網友希望能透過影片紀錄封城後的24小時，其中宛若末日空城的場景，讓他感嘆的說，「像是電影，但不是電影」，也希望藉此感謝盡力想讓事情變好的人與站在最前線守護大家的醫護人員。

住在武漢的影片創作者林晨在微博PO文，武漢於23日封城後，他決定留在武漢過年，因此在小年夜當天出門採買年貨，便想將武漢內部的情況拍成影片，後來也成功記錄了武漢封城後的24小時。

林晨在影片中指出，停車場、城市街頭幾乎都看不到人，因為公共運輸工具皆停駛，只剩零星幾人漫步在街頭，也偶爾可見一些外送員仍在跑單，而整座城市中最多人的地方應是超市，不少人都趕著採買食材屯糧。

影片中空蕩蕩的景象，讓人不禁聯想到電影中的末日空城，林晨說，這很像電影，但跟電影不一樣。從他的角度來看，只看見這座城裡的多數人，都想用自己微薄的力量讓整件事情變好，很感謝每個謹守秩序的人，也感謝站在最前線辛苦付出的醫護人員。

(中時電子報)