繁忙的都市中，許多人都夢想能到「與世隔絕」的地方度假，暫時忘卻喧囂忙碌的生活。南大西洋上，就有一座這樣的小島，居民僅有293人，而且飛機到不了，每年對只有2次船班可到達，是全球有人居住的島嶼中，最為偏遠、僻靜的一座。

據《詩華日報》報導，這座島嶼的名稱為「特里斯坦達庫尼亞」（Tristan da Cunha），島上居民由7個不同姓氏的家族、共293人組成，距離南非2816公里、距離南美洲3360公里。

這個偏遠小島是在1506年被葡萄牙航海家發現，1643年時，荷蘭的船隊在這裡進行補給，而且一度想要開發當基地使用，但還是因為缺乏安全性高的地形建港、建設困難而放棄。英國軍隊則是在1816年佔領這個島，用於阻止法國人營救拿破崙。

一名英國人在1817年攜家帶眷來到這個島，後來又救了數名船難的倖存者，其中有男性船員和其他女性，他們就是這個島上現在居民的祖先。報導指出，據2016年統計，島上的293人，相互之間都有血緣關係。

「特里斯坦達庫尼亞」島與另外2個聖赫勒拿（Saint Helena）、阿森松（scension Island）共同組成一個行政體系，屬於英國的海外領地之一，原本稱為聖赫勒拿及其附屬島嶼（Saint Helena and Dependencies），直到2009年9月1日才改名，全稱「聖赫勒拿、阿森鬆與特里斯坦達庫尼亞」（SSaint Helena, Ascension and Tristan da Cunha），其中特里斯坦是全世界最偏遠而有人居住的離島。

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(中時電子報)