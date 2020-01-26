美國聯邦參議院今天繼續審理眾議院所提對總統川普的彈劾案，川普的律師團隊答辯說，民主黨推動彈劾要總統下台，將創下「非常、非常危險」先例，無異是在干預今年總統大選。

辯護團隊首席律師、白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）會中告訴參議員，如果他們現在審理決定川普有罪，讓他下台，那麼就是剝奪了選民在11月3日大選中決定川普去留的權利。

西波隆表示，民主黨人正在要求參議院「撕毀2016年總統大選的所有選票」，並企圖阻撓川普今年競選連任。

他說：「民主黨人在此犯下美國史上最大規模的干預選舉行為。我們不能容許此事發生…讓人民自己作決定。」

民主黨議員反駁西波隆所提論點。

領導聯邦眾議院檢控代表團的民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）指出，川普的指導原則是「川普第一，而非美國第一」，他是美國民主的「立即威脅」。

根據眾議院的彈劾條文，川普被控濫用權力，要求烏克蘭調查可能成為年底總統大選競爭對手的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden），並透過扣住相關證人、文件，妨礙國會調查行動。

由於共和黨在參院掌握多數，參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也已表示將協助同黨的川普開脫罪責，川普可望安然過關。

(中央社)