新北旅館自律 櫃檯餐飲房務須量體溫、戴口罩 12:432020/01/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市旅館業自律，要求從業人員戴口罩。（本報資料照 陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續延燒，新北市旅館商業同業公會發起自律，即日起規定員工一律戴口罩上班，包含櫃檯、餐飲、房務和清潔人員等，上班前須量體溫，自主監測，如果有發燒情況，即刻停止上班，回家休息，另外也在櫃檯放置額溫槍，為入住旅客量測體溫。 公會表示，新北市境內雖然沒有任何確診病例出現，但必須及早因應，有效防範，要以最嚴格的態度，自我要求，才能夠提供所有入住旅客，最安全的保障。 (中時 ) #上班 #櫃檯 #口罩 #新北市 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 國內各大醫院拉高防疫層級 強制民眾入急診戴口罩 12:362020/01/22 生活 好市多掀口罩之亂 網：有人狂搬20盒 13:142020/01/22 生活 一罩難求 天價N95炒到每片220元 04:092020/01/23 焦點新聞 機上口罩被搶光 滴滴司機拒拼車 04:092020/01/23 焦點新聞 戴口罩防武漢肺炎 這2款根本沒用！ 09:302020/01/23 生活 2020武漢風暴》一張圖秒懂4款口罩怎麼選 台大醫 ：每8小時就該換 00:152020/01/24 生活 台大醫：口罩這樣戴才有效 否則只是戴心安 00:002020/01/25 生活 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 社會熱門新聞 2020武漢風暴》謝謝台灣！17個便當17瓶水 逼哭離台武漢團員 - 社會 2020武漢風暴》2歲童疑染武漢肺炎 爸漏夜帶他離醫院 - 社會 人夫偷人妻 浴室戰完到床上再戰數回合 - 社會 2020武漢風暴》金芭黎舞姐揭台商趴趴走 PTT讚：護國舞小姐！ - 社會 人妻復仇記 搭小王弄得「他一直叫爽」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。