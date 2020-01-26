武漢肺炎疫情持續延燒，新北市旅館商業同業公會發起自律，即日起規定員工一律戴口罩上班，包含櫃檯、餐飲、房務和清潔人員等，上班前須量體溫，自主監測，如果有發燒情況，即刻停止上班，回家休息，另外也在櫃檯放置額溫槍，為入住旅客量測體溫。

公會表示，新北市境內雖然沒有任何確診病例出現，但必須及早因應，有效防範，要以最嚴格的態度，自我要求，才能夠提供所有入住旅客，最安全的保障。

(中時 )