從小年夜起始，網路上如FB和Line都流傳一則訊息，內容如下：「武漢肺炎已經定名爲SARI了。確定是SARS的強進化病毒。病毒進入人體後干擾免疫系統，讓免疫系統誤認爲肺細胞是外來物從而發起進攻。病人是被自己的免疫系統殺死的。重點：目前市面上所有的藥物均無效！」云云。

武漢肺炎（已定名為2019新型冠狀病毒；2019-nCoV）在中國爆發後，網路上充斥各種不實訊息，讓國人半信半疑，也增加民眾的恐慌程度。對此，衛福部流行疫情指揮中心提出呼籲，請民眾切勿轉傳未經證實或來源不明的疫情資訊。

流行疫情指揮中心進一步提出澄清，嚴重特殊傳染性肺炎係屬新興傳染病，「SARI」（severe acute respiratory infection）為全世界已使用許久之名詞，定義上是指需住院的肺炎，可能由多種病原引起，非特定指新型冠狀病毒。

除了上述不實訊息之外，像是「武漢肺炎保密報告」等訊息，以及臉書名稱為「CHExx KAIxx」之人轉載多件中國大陸地區疫情、影片之訊息，還有其餘提到潛伏期、傳染力、傳播途徑以及大陸地區疫情訊息等，皆屬未證實訊息，請民眾勿隨意散播、轉傳。

衛福部表示，若民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊，應先查證內容是否屬實，（可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢），切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款之規定。

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(中時電子報)