高雄市長韓國瑜視察民生醫院，並查看發燒篩檢流程。(翻攝畫面／林和生高雄傳真)

家住高雄男台商感染武漢肺炎，卻還四處趴趴走，讓原訂大年初四才上工的高雄市長韓國瑜，也緊急在25日晚間9點半趕回高雄，親自主持防疫會議，並宣布高雄市政府防疫指揮中心由原來二級提升為一級開設。

韓國瑜26日上午也前往市立民生醫院，視察嚴重特殊傳染性肺炎發燒篩檢流程，韓國瑜指出，台商返台確診感染武漢肺炎，相關局處及所有醫護人員嚴陣以待，他也呼籲民眾應自主管理，市府全力防堵疫情社區式擴散。

民生醫院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，於門診入口、急診實施量體溫，且將通報有旅遊史、接觸史的病患進一步於隔離病房診治，並且區分運送路線至10樓負壓隔離病房，同時針對救護車設置除汙區，將運送相關車輛進行清潔毒，韓國瑜也指示所有醫護人員投入防患工作。

至於疑似感染案例的金芭黎舞廳舞小姐，韓國瑜表示，最快下午會確認，也已要求警察局針對第一例確診台商重新建立相關接觸路徑，也呼籲1月22日晚間於金芭黎舞廳消費活動及1月21日晚間6時54分至7時30分搭乘捷運的市民朋友，疑似相關的接觸，可主動通報疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，或自行主管理。

若出現發燒、呼吸道症狀時依規定配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )