消失公眾目光長達6年、外傳已被殺的金正恩姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui）昨（25）日突然現身公開場合，而且就坐在北韓最高領導人金正恩附近，觀察家推測，金敬姬已重拾平壤政權影響力。

金敬姬歷史畫面。

路透社報導，北韓官媒朝中社今日報導，金敬姬周日現身一場平壤歌劇院的農曆春節表演活動，這是她睽違6年來首度出現在大眾面前。

神隱6年的金正恩姑姑金敬姬（圖中籃框者）25日現身平壤一場農曆春節表演活動，座位僅和金正恩相隔一人。（圖／路透社、朝中社）

照片顯示，金敬姬和金正恩位置中間僅隔著金正恩妻子李雪主，此外官媒的報導中，金敬姬的名字就列在北韓第二號人物崔龍海之後，專門報導北韓的「北韓新聞」（NK News）編輯何斯安（Oliver Hotham）認為，這顯示金敬姬仍「維持」、或者「至少已重拾了幕後的影響力」。

金敬姬的丈夫、金正恩的姑丈張成澤過去曾有北韓第二號人物之稱，夫妻倆在2011年前領導人金正日過世、金正恩掌權初期扮演攝政角色。隨後張成澤於2013年末在肅清行動中遭到處決，甚至有傳聞指他遭到金正恩下令犬決，自此金敬姬就未再露面。

何斯安表示，金敬姬2013年神隱後，許多觀察家就猜測她已流亡海外或者也被處死，所以6年後突然看到她出現在金正恩旁邊，真的相當意外，他認為金敬姬可能被賦予了重要新職務，很有可能是在經濟或是政治方面給予金正恩建議。

不過何斯安也提到，照片也顯示北韓是個多麼「奇怪和殘暴的國家」，「畢竟她（金敬姬）就坐在下令處決她丈夫的人旁邊。」

(中時電子報)