春節連續假期，民眾飲宴聚會，親友走春活動多，台中市警察局第六分局因應「109年加強重要節日安全維護工作」，擴大交通安全宣導成效，加強向民眾宣導「反酒駕」及警方「酒駕零容忍」執法決心，拍攝交通安全宣導微電影，新興科技與酒駕宣導結合，讓民眾看了直呼：「好新奇！沒想到波麗士大人居然這麼有創意！」

警察局第六分局拍攝交通安全宣導微電影，劇中主角飲酒後欲騎乘機車前往續攤，遭AI賈維斯阻止詢問是否找代駕，主角仍執意自行騎車前往。

劇中人物AI賈維斯便將路線導航設定至路檢點，被警方逮個正著!微電影將新興科技與酒駕宣導結合，看電影宣傳反洒駕，向民眾呼籲，「科技始於人性，酒駕始於僥倖」，千萬不要以身試法！

台中市警察局第六分局表示，春節假期為讓民眾安心過年，警方執法絲毫不會停歇，除加強人車潮眾多處的交通疏導外，也會加強事故防制、針對重大交通違規項目如酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速及併排停車等加強稽查、取締，呼籲用路人應遵守交通規則，共同守護交通秩序及安全。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時 )