武漢肺炎疫情持續升溫，根據最新統計，目前武漢新型冠狀病毒已在大陸造成56死、近2000人確診，大陸官媒今報導，大陸疾控中心已開始研發武漢肺炎疫苗，並同步篩選治療藥物。

直屬大陸國務院的《中國日報》今報導，大陸疾控中心病毒所所長許文波表示，該中心已開始研發新型冠狀病毒疫苗，目前已成功分離病毒，現正在篩選種子毒株，同時也同步進行新型冠狀病毒肺炎的藥物篩選。

(中時電子報)