大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續升溫，根據最新統計，目前武漢新型冠狀病毒已在大陸造成56死、近2000人確診，大陸官媒今報導，大陸疾控中心已開始研發武漢肺炎疫苗，並同步篩選治療藥物。 直屬大陸國務院的《中國日報》今報導，大陸疾控中心病毒所所長許文波表示，該中心已開始研發新型冠狀病毒疫苗，目前已成功分離病毒，現正在篩選種子毒株，同時也同步進行新型冠狀病毒肺炎的藥物篩選。 (中時電子報) #武漢肺炎 #武漢 #肺炎 #疫苗 #大陸 #疾控中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 生活熱門新聞 2020武漢風暴》2500萬人被隔離能成功？台大醫說出真心話 - 生活 好市多喪屍過境 這商品遭慘烈摧殘 - 生活 媽花400請人寫春聯 兒子看成品崩潰：我後悔了 - 生活 吃完好市多這食物 她大驚：大家千萬不要買 - 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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