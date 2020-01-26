他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷。（翻攝自 爆廢公社）

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心才公布，自湖北返台一定要居家隔離14天，否則將遭強制隔離。現在卻有網友發現，一名台中市李姓男子PO文，慶祝小兒子從武漢歷劫歸來，不僅沒戴口罩跟家人們吃飯，還跑到台中的公園閒晃，毫無危機意識，讓網友們嚇壞「拜託台中不要淪陷......」。

這名李姓男子PO文慶祝，「小兒子從武漢歷劫歸來！全家團圓，陪吃豬腳麵線壓壓驚」，並說他小兒子於除夕中午（1/24），從武漢幾經波折，坐車到江西省南昌市搭機返回桃園機場。從疫區歷劫歸來，全家都很開心，除夕一起吃飯、傍晚一起去台中中央公園運動、初一（1/25）又跟朋友聚餐，都沒戴口罩，完全忘記「2019新型冠狀病毒的潛伏期有14天」，置台中市民於危險之中。有網友轉PO到「爆廢公社」後，也立即通報防疫專線1922。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，有掌握一名中部的個案，該名個案確實自武漢返台，現收治於中部某個醫院，疾管署已請警方協助處理。

莊人祥說，這名中部個案是自行就醫，詳細後續還有待了解。他表示，依照今上午公布的規定，自湖北返台民眾一律要居家隔離14天，將通知該個案遵守規定。

(中時電子報)