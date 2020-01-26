不管在哪個國家，幾乎都會發生濫用緊急電話的事件。在英國有高達2萬2491通的電話被確認為是沒有意義的電話，英國緊急電話單位公布，其中一通最令人傻眼的電話內容竟是，女子打來抱怨明明叫了一根香腸，但店家來了3根，請他們幫忙找窗口投訴。

綜合外媒報導，根據統計，「999求救電話」專線於2019年接獲了215萬通電話，但其中卻有2萬2491通是無意義的來電；人員指出，接過最荒謬的電話就是一名女子打電話抱怨，明明向廠商訂了一根香腸，結果卻收到3根香腸，但她只要一根，因此「情急之下」便撥打了緊急電話。

人員回想，還曾有一名老先生打來詢問時間「現在幾點幾分」，不然就是有民眾打來抱怨餅乾過期，要客訴之類的，種種無厘頭的問題，常常讓他們哭笑不得。

負責接線中心的首席總理大衛（David Jackson）表示，雖然這些案例聽起來有點好笑，但實際上是一件非常危險的事情，除了浪費警察的時間和社會資源，也可能使他人處於生死攸關的危險之中，真正需要的人會因為惡作劇電話，等待更長的時間，因此呼籲民眾不要亂撥打緊急專線。

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(中時電子報)