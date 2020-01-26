機動派出所結合義警、民防及警察志工等民間力量守望，有效防止治安事故發生，讓警察第一時間協助。（盧金足攝）

台中市警六分局工業區派出所員警為能讓外籍移工及協和社區的居民們能過一個平安的好年，在轄區內的治安熱點福和宮公園設立機動派出所，並提供民眾全方位的服務及資訊，讓警察服務更貼近民眾。

農曆春節，台中市工業區轄內大部分的工廠於春節期間都休息，眾多外籍移工有的回國探親，有的仍留在台灣一起歡慶農曆新年的到來。

機動派出所結合義警、民防及警察志工等民間力量守望，除可有效防止治安事故發生，亦可讓警察在第一時間協助民眾，節省往返派出所時間，提升警察為民服務之品質。

「109年重要節日安全維護工作」宣導「喝酒不開車、幸福久久久」、「餐敘飲宴、切勿酒後開車」、「民眾存(提)巨額現金，應提高警覺，並可向警方申請護鈔」、「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警方申請居家安全維護」、「行駛電動自行車請勿超速、雙載、酒駕、使用行動電話、沒戴安全帽!」、「預防詐騙三要領，冷靜，查證、165專線」，俾使春節期間達到治安平穩、交通順暢、民眾安心。

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(中時 )