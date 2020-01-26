2019新型冠狀病毒引發台灣全民展開防疫大作戰，大年初一網路瘋傳，藝人黃安年初到過湖北之後身體不適發燒，表示要到新竹馬偕醫院看診，新竹馬偕再三查證，26日發表聲明強調，黃安近2年來從未至該院就診。

這個由署名黃安的FB稱，「年初我去湖北上節目，順便去武漢參觀歷史悠久的黃鶴樓。過幾天身體不適發燒，現在好像好了，希望跟最近的肺炎病毒沒關係，我也希望我不是帶原者，來去醫院通報檢查，使一個國民的責任與義務。

文字上的留言和地圖，顯示「黃安」在新竹馬偕醫院打卡，昨天很快在網路上瘋傳，但這個FB的朋友數不多，很有可能是假訊息。

新竹馬偕醫院指出，經查現年57歲、本名黃宏X之藝人黃安，近1、2年來未曾至該院就診，有關黃安至新竹馬偕就診訊息是假消息。

新竹馬偕表示，院方年前收治1例疑似感染武漢肺炎病患，目前已確認排除，同時秉持負責及堅守防疫態度，當下即便尚未確診，仍在急診貼公告提醒大家戴上口罩，並立即於日添購最新體溫偵測相關設備，變更醫院出入動線、增設戶外發燒檢疫站以加強發燒民眾之分流，期將疑似個案有效區隔。

新竹馬偕並表示，院方醫護人員正犧牲年假為防疫而努力，呼籲民眾勿發布不實疫情訊息，引起不必要的恐慌，如再惡意散播不實訊息，院方將依法提告。

(中時 )