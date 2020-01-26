日本職棒春訓即將展開，旅日台將張奕、陽岱鋼、陳冠宇、宋家豪、王柏融等5人將參加所屬球隊的一軍春訓。去年「世界12強賽」闖出名號的張奕接受日本媒體專訪表示，新球季已設下高標，至少10勝起跳，並希望拉長投球局數。

張奕是在接受日媒《週刊棒球》訪問時展現強烈的鬥志，立下高標準，把今年球季視為決定勝負的一年。

2016年張奕以育成選手的身分加入歐力士猛牛隊，當時是外野手，後來因出賽機會不多，才接受球團的建議棄投從打；並於去年球季中途升上一軍，首年投出2勝4敗、自責分率5.93的成績。

球季結束後的世界12強賽張奕接受中華隊徵召，結果大放異采，戰績2勝0敗、自責分率0，獲選「最佳先發投手」；不僅球團刮目相看，其自信心也迅速提升。

在確定2月1日起的一軍春訓有自己的位置後，張奕設下目標，首先必須擠進開季先發輪值，然後站穩腳步，以達成10勝為目標。至於要如何達成？他自我分析指出，包括速球的品質、控球能力、體能狀況都需要提升。

此外，歐力士的先發投手群相當年輕，以20多歲的投手為主，山岡泰輔、山本由伸是二本柱，地位無可動搖。張奕必須和榊原翼、K-鈴木（鈴木康平）、荒西祐大、田嶋大樹等人競爭，機會不錯，但也不能掉以輕心。

(中時 )