武漢病毒蔓延大陸，為防疫病情擴散台灣，行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口，並表示作這決定是不得已，因為要自救才能救他人。反觀另一個國家日本，民間卻發揮救助力量，捐100萬個口罩給武漢協助防疫。據陸媒報導，目前這一批口罩已抵達成都雙流國際機場。

據《四川航空》昨發布微博聲明表示，這批扣罩貨已到成都，現正緊急向武漢運輸。以下全文內容：

1月25日凌晨，裝載100萬支口罩的3U8086 「東京-成都」川航航班在雙流機場落地。川航物流為疫情防控物資開通綠色通道，專人專車急速保障，快速報關清關，而航空貨站的另一頭，這批物資通過汽運緊急馳援武漢。

當前國內新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢十分嚴峻，全國已進入戰時狀態。佩戴N95、醫療等口罩作為市民有效防控措施，國內市場上已然出現物資短缺的情況。在迫在眉睫關鍵之時，川航物流得到準確消息，日本國際友人將捐贈一批防疫口罩，川航立即承接了該項運輸任務，及時安排通過川航3U8086「東京-成都」航班抵蓉。

為做好救援物資的保障，川航物流積極協調部署，提前安排專屬保障隊伍，開通物資綠色通道，確保救援物資在第一時間卸機與提取，緊急向武漢運輸。

(中時電子報)