高雄市左營區一名約50歲的男性台商確診感染武漢肺炎，身體不適卻隱匿旅遊史，不戴口罩到處趴趴走，跑到金巴黎舞廳玩了2小時，害舞廳的舞小姐被隔離，還有高雄80多人被列管，需進行為期14天的健康追蹤，因此台商被重罰30萬元。對此，台灣胸腔重症權威蘇一峰醫師、KOL「丹妮婊姐」、「財經網美」胡采蘋紛紛撻伐、痛批「如果防疫破功，就是這個自私傢伙害的！」

接觸過這名台商的金巴黎舞廳小姐出現疑似肺炎症狀，詢問台商得知對方確診感染武漢肺炎，嚇得急忙通報，才讓整起事件曝光。而高雄市衛生局也開罰台商30萬元，為武漢肺炎疫情以來的首例開罰。

台灣胸腔重症權威蘇一峰醫師痛批該名台商自私！（圖／翻攝臉書）

台灣胸腔重症權威蘇一峰醫師痛批該名台商自私！（圖／翻攝臉書）

對此，台灣胸腔重症權威蘇一峰醫師痛批該名台商「X的！得到武漢肺炎回國馬上上舞廳，叫小姐坐檯，還故意不戴口罩！事後還隱瞞政府去舞廳！醫療人員冒著生命危險來幫忙這種垃X，深感不值！」更直言只罰他30萬實在太少，如果防疫破功，就是這個自私傢伙害的。

說話一向直爽的知名KOL「丹妮婊姐」也砲轟這名台商「這家金芭黎舞廳到底有多好玩？」好玩到能讓這名台商無論如何都要去跳一場，並且近一步質疑台商帶病四處走的離譜行徑卻只罰30萬，「這麼嚴重的事情才30萬，如果他真的這麼愛金芭黎舞廳，搞不好管子一拔逃出去再跳一場好嗎？」認為根本該罰3億，同時呼籲網友要戴口罩。

「丹妮婊姐」也砲轟這名台商「這家金芭黎舞廳到底有多好玩？」（圖／翻攝臉書）

「財經網美」胡采蘋也怒斥「這種人你罰30萬元？有時候台灣人恨台商我覺得不是沒有理由。」（圖／翻攝臉書）

另外，「財經網美」胡采蘋也怒斥「這種人你罰30萬元？有時候台灣人恨台商我覺得不是沒有理由。」她呼籲家人如果在中國，要就別回來，或回來應立即自我隔離，「在台灣的所有人出門請戴口罩，台灣跟中國這種交通量真的撐不了多久。」

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(中時電子報)