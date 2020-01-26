女星楊丞琳去年9月，與相戀3年的大陸男星李榮浩領證結婚，正式升格人妻，這次農曆春節是她首次到夫家過年。楊丞琳透過IG頻發限時動態，赤裸裸的秀出自己與婆婆的互動，並向娘家的媽媽喊話：「我被照顧得很好！」

楊丞琳擔心母親過年會感到寂寞，也讓母親不要擔心自己。（圖／微博）

楊丞琳這次在李榮浩家過年，她坦承這也是第一次離開母親、離開台北過年，「坦白說，沒有什麼很大的改變。」不過心裡卻很擔心，對母親來說，2個女兒都嫁人了，過年過節可能會感到很寂寞，不知道母親會有沒有吃飽、睡好，「希望她知道，我被照顧得很好，不用擔心。」

楊丞琳也在IG狂發多筆限時動態，簡直就是「實況轉播」，由於李榮浩受邀上春晚表演，所以楊丞琳以媳婦身分在家裡陪婆婆，「一邊陪婆婆包餃子，一邊看李先失的春晚，一邊等他下班回家。」並大讚婆婆包餃子的手藝，還秀出婆婆給的大紅包，赤裸呈現婆媳相處狀況。

楊丞琳狂發「婆婆包水餃」限時動態，大讚婆婆手藝好。（合成圖／楊丞琳IG）

楊丞琳也多次拍下春晚上老公李榮浩的鏡頭，不僅大讚他是春晚唯一一個演唱唱自己歌曲的表演者，更對著螢幕上的李榮浩喊：「唱完就趕快回家吧！」最後也PO出一張李榮浩吃水餃的側面照，寫著「他回家了」，雖然只有4個字，仍讓人感受到甜蜜之情，讓粉私紛紛喊「真的嫁給了愛情」、「太甜了太甜了」、「幸福」。

婆婆給了楊丞琳一個大紅包，老公李榮浩也回家吃水餃，讓粉絲直喊超甜。（合成圖／楊丞琳IG）

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(中時電子報)