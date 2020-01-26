湖人球星詹姆斯的生涯總得分超越了布萊恩，成為史上第3！雖然26日被七六人以108-91打敗，但詹姆斯砍下29分，他第三節的一個上籃投進第33644分，布萊恩發推文以標籤#33644恭賀詹姆斯。

詹姆斯賽前只需要18分就可追上，他特地在球鞋寫了「曼巴魂」(Mamba 4 Life)向布萊恩致敬。詹姆斯達到這項紀錄的速度比布萊恩更快，他少打了104場，由於投籃命中率較高(50.4%對比44.7%)，所以出手次數也比布萊恩少了將近2000次。

「布萊恩是個傳奇，天生的得分高手，他的求勝意志令人景仰。我們是不同類型的球員，我重視的是自己對球隊的整體貢獻。」詹姆斯得分效能穩定，布萊恩更具爆發力。ESPN統計，詹姆斯與布萊恩達到30分的場次為459比431，達到40分場次為64比122，達到50分場次為12比25，達到60分場次為1比6。布萊恩還有一場81分的比賽。

第一名的「天勾」賈霸38387分，第二名「郵差」馬龍36928分。詹姆斯上季因傷只拿打55場，拿到1505分，大概還需要兩個球季才能追過馬龍。馬龍打了18年，命中率51.6%超過詹姆斯，但他沒有三分球，靠著幾乎每季全勤的鐵人體魄穩定累積分數。包含詹姆斯在內，生涯得分榜的前4名都打過湖人隊，可說是紫金俱樂部。

(中時電子報)