昨天高雄一名新型冠狀病毒確診台商，因未坦承曾出入舞廳消費而被開罰30萬元，後續更有舞廳女員工疑似被台商傳染，有發燒、咳嗽等症狀，今中央流行疫情指揮中心表示，該女員工的新型冠狀病毒初驗結果為陰性，後續將密切追蹤是否為確診個案。

疫情中心指揮官陳時中強調，該名女員工並非新型冠狀病毒，但出現發燒、咳嗽等症狀，經初期病毒檢驗後為陰性，後續將持續密切觀察。至於昨天傳出澎湖有4例疑似個案，根據了解其中只有1名是疑似病例的通報，其他3例並非新型冠狀病毒的疑似個案，但目前也都還在檢驗中。

至於目前武漢仍有2000名台商未返國，陳時中指出，目前陸委會委、海基會還在與對岸談判武漢台商返台的形式，但未來一定是以集中式的隔離檢疫為原則，讓武漢台商與一般社會區隔，待觀察期滿健康無虞後才會回到社區。

但若台商透過第三地返台，恐成為防疫漏洞，陳時中說會加強與移民署聯繫，追蹤武漢台商的動向，而返國後也須據實填寫健康聲明書，若被檢疫人員發現未確實填寫，將會依傳染病防治法追究相關責任，呼籲國人切勿以身試法。

(中時 )