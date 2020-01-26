新年張燈結綵喜洋洋，離島澎湖傳統習俗「初二娘家宴」辦桌文化搶搶滾，礙於縣府不支持不補助，往年上萬人上千桌的娘家宴大縮水，創下歷年來新低，大夥自家花錢吃飯團圓還是很快樂。

中國人農曆春節過年習俗，大年初二俗稱「請女婿的日子」，出嫁女兒攜家帶眷回娘家團圓，岳父岳母思念女兒，也犒賞女婿，特別準備豐盛佳餚大款待。

由於澎湖地處偏遠離島，每家戶為了準備宴請返鄉親友們太麻煩，於是各村里萌發創意號召集體辦桌熱情響應，從此娘家宴蔚為澎湖農曆過年最大地方特色。

娘家宴起源於白沙鄉赤崁村，傳承30年傳統歷史，全縣各村里群起仿效跟進拚場，去年一度創下最多紀錄上萬人席開1137桌把酒同歡。

娘家宴花費是鄉親部分負擔及縣府補助，詎料，去年澎湖縣長賴峰偉上任質疑娘家宴大吃大喝浪費公帑取消補助，今年全縣席數一下子掉了一大半，只剩下579桌。

馬公市重光里101桌、烏崁里80桌、案山里110桌；湖西鄉紅羅村100桌、青螺村15桌、鼎灣村40桌；白沙鄉赤崁村123桌、鎮海村10桌；許多村里不滿縣府作為，乾脆取消娘家宴改為煮年菜，或是改立名目環保宣導暨春節卡拉ＯＫ聯誼餐會。

澎湖鄉親罵聲連連，今年過年最不熱鬧，一年一度難得的娘家宴是澎湖春節最具代表性傳統活動，原本全家、全村人團圓歡樂氣氛卻被縣府潑冷水，大夥好擔心這立意良善的歡喜娘家宴恐式微，從此畫上句點走入尾聲。

(中時 )