準副總統賴清德到彰化市南瑤宮上香，祈求國泰民安。（吳敏菁攝）

準副總統賴清德到彰化市南瑤宮發送紅包，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

準副總統賴清德大年初二來近午11點25分到彰化市南瑤宮拜年，向媽祖上香，也給鄉親們發送總統府「2020攜手同心、台灣前進」一元紅包，吸引民眾們大排長龍，95歲阿嬤和才8個月大小娃娃都在兒子和父母的陪同下來沾新春的喜氣，寒冷雨絲紛飛，現場不減熱情，彼此恭喜，一句句祝福「新年快樂」一片喜洋洋。

賴清德在南瑤宮主委、也是彰化市長林世賢和準立委陳秀寶、彰化縣黨部主委邱建富、前縣長魏明谷、立委洪宗熠、議員莊陞漢、李寶銀等陪同下，來到南瑤宮向媽祖虔誠上香，祈求國泰民安，鄉親們得知賴清德要來，還沒到11點，排隊人龍撐起雨傘

，已經從南瑤宮廟埕綿延到中山路好公里，展現了超旺好人氣。

賴清德準備2000個紅包，祝福新年快樂，現場秩序維持強調不合影、不握手，民眾開心地的領取了紅包，排隊絡繹不絕。

對於中國爆發武漢肺炎疫情升溫，不少排隊民眾也都戴起了口罩，賴清德在彰化行程沒有公開致詞和受訪，委婉表示，關於疫情由疾管局統一來發言。停留30分鐘後趕赴下一站梧棲區大庄浩天宮。

(中時 )