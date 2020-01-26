連任成功的藍委江啟臣大年初一宣布角逐中國國民黨主席補選，包括旺旺集團副董事長胡志強、國民黨中常委連勝文等都到場力挺，被視為高市長韓國瑜子弟兵的「神力女超人」立委許淑華，新藍神立委蔣萬安也透過錄影表達力挺，「起手式」頗吸睛。由於江坦言，近期曾與前新北市長朱立倫交換意見，也讓外界更好奇，朱立倫是否將再次角逐國民黨主席。

甫連任的藍委指出，從江啟臣坦言曾與朱交換意見研判，雙方晤談中勢必曾針對選黨主席議題交換意見，但江啟臣未明言朱的回應，朱應該還未做最後決定，讓江也只能表示「給予尊重」。該藍委認為，江的轉述清楚顯現標準「朱氏風格」，因學會計出身的朱立倫，行事作風一直有「會計人」風格，對細節很重視，決策小心翼翼，在可能變數無法全盤掌握前，不會清清楚楚表態。朱的作風雖對歷經浮沈的中高齡選民而言能理解，但未必對年輕選民胃口，甚至可能招致「想太多」「不敢衝」的質疑。

該名藍委並以昔日「換柱風暴」為例說明。他說，當年朱立倫面對黨內外要求勸退時任國民黨總統候選人的柱柱姐、改由朱立倫取代，一方面朱本身意願很低，另方面也不願得罪柱姐，一直未決定，直至時任國民黨秘書長的李四川直言勸諫朱再拖、立委選情也會崩盤，朱才決定上陣換柱。該藍委說，若朱早點對換柱與否清楚表態，斷絕外界念想，也許換柱陰影的後遺症就不會延宕迄今。

一位前黨務高層也認為，國民黨再度大敗，內外局勢更艱困，立即面對的難題就是高雄市「罷韓」，若罷韓成功，勢必再重創國民黨，而蔡英文總統高票連任、綠委席次過半，黨產會促轉會對黨中央追殺也不會終止。在此之下，找中生代當主席的想法看似美好，但卻失之過度理想，繼任黨主席對內要扛起每月兩、三千萬的黨務開銷，甚至可能「裁員風暴」，對外則要應付綠營追殺，就算由有民意基礎的中生代願意承擔，但在立院、黨務兩頭燒下能撐多久是未知數，更何況欠缺民意認同的連勝文、張亞中等人，恐連團結全黨都有困難。相對而言，朱雖是選戰老面孔，但選舉經驗豐富、黨政資歷完整，形象溫合理性也是優點，只要能展現能夠感染年輕人的明快作風，搭配正冒出頭的江啟臣、蔣萬安等中生代藍委，「老幹新枝」可能是國民黨重新吸引選民的少數「安全牌」。

已宣布參選國民黨主席的郝龍斌，年前曾拜會前主席朱立倫，雙方闢室會談約一個多小時，當時朱辦幕僚轉述，雙方認同「黨的改造比改選重要」，至於朱立倫會否跟進參選黨主席？朱立倫在年假結束前，就會向外界做完整報告，朱立倫是否會親上火線扛起重擔，還是力挺中生代接班、再放眼2024？再等幾天就會有答案。

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(中時電子報)