過年期間人潮眾多，容易發生財物丟失的事件，但一名任職港籍航空公司的空姐，來台遊玩卻發生手機遺失的情形，她一度以為被竊，急忙跑到台北市警局忠孝西路派出所報案，員警調閱監視器「重返現場」，找到她遺失手機，讓她開心不已。

李姓女子擔任空姐經常到台灣，對於台灣美食更是喜愛，她到夜市逛街時將手機放在外套口袋不料卻遺失，由於手機內有許多她的旅遊照及工作資料，她認為被小偷偷走於是向中正一分局忠孝西路派出所報案。

員警受理報案後，與李女返回現場並沿路向商家調閱監視器，警方根據監視器畫面研判，她的手機一直放在外套口袋應該不是失竊而是掉了，有員警細心找尋果然在路邊發現她掉的手機，幫心急如焚的空姐找回失物。

春節期間台北市中正一警分局也提醒民眾，出門在外務必隨時注意重要財物，將背包或皮包置於胸前，若有碰撞時，記得查看檢查，才能平安過好年。

(中時 )