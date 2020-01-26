武漢封城四天，其肺炎疫情持續擴大，陸國務院繼22日記者會後，今再度召開記者會，公布新的防疫情況。

國務院今下午3時將舉行記者會，會中將請國家衛生健康委員會副主任李斌介紹武漢肺炎疫情聯防聯控工作有關情況。

(中時電子報)