因應武漢肺炎疫情，台北市聯合醫院從25日起進行全院門禁管制，並謝絕所有探病訪客，並提醒就醫民眾及陪病家屬進入醫院務必配戴外科口罩，陪病家屬或加護病房會客限制最多兩名，並且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，聯合醫院更建議家屬多改以通訊軟體視訊，來滿足探病需求，以保護病人及市民的安全。

聯合醫院提醒民眾，春節期間剛好遇到武漢肺炎的流行期，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂來勤洗手、減少觸摸到眼鼻口的機會，並盡量不要到人多擁擠的公共場所等等的習慣。聯合醫院也提醒民眾，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

聯合醫院指出，若返國民眾在入境時，發現有發燒、咳嗽等不適的症狀，應該主動通報機場及港口檢疫人員，而在返國的14日之內，如果有出現上述的疑似症狀，也可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )