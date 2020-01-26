行政院資料顯示，健保財務安全準備金存量僅剩1.79個月，雖還在安全範圍內，但隨著近兩年健保支出增加，健保安全準備今在2021年時就可能低於1.5個月健保支出的警戒線，換言之，明年不是調高健保費率，就是得舉債因應，或進行健保制度改革（例如改推三代健保），由於健保費率調整攸關民眾荷包，雇主更担心支出再增，選前衛福部對此議題顯得小心翼翼，選後則因費率調漲在即，今年勢必得討論，新科朝野立也會則摩拳擦掌好好問清楚。外界預料，因武漢肺炎疫情發燒、再加上健保議題，原本非熱門的立院衛環委員會，開議後定將成為新科立委的「炫技場」。

健保開徵補充保費後，收入曾在2016年達標，費率因此從4.91%調降至4.69%，但隨後2017年到2019年間卻出現了保費收入短絀的狀況，隨著國內老年人口激增，帶動健保支出也開始上漲，都讓目前採「收支連動」;收入多少就支出多少的2代健保再度面臨改革挑戰。

衛福部曾說明，健保財務連三年帳面赤字，都是由安全準備金填補，全民健康保險會2020年度審議健保費率時，因為預估2020年底前安全準備金仍有1,041億元，大約是1.79個月，還大於必須調漲費率門檻的1.5個月標準，2020年健保費率才暫時維持4.69%的費率不調漲。但明年健保安全準備金收入可能就會逼近1.5個月的標準、甚至更低，屆時就得依法調整費率，而且調幅可能還不小，確定調幅可能今年年中就會提前拍版。

甫卸任的前國民黨立委陳宜民指出，健保費率調整將會影響民眾經濟負擔，也增加雇主的非勞動成本支出，連帶可能影響產業競爭力、甚至可能成為雇主不調薪藉口，因此須格外謹慎，雖然選前衛福部已經宣布今年不會調高健保費率，外界也認為此舉應該也有擔心衝擊大選選情的考量，但大選已經結束，距離下屆縣市長大選也還有兩年，持續過半的民進黨立院黨團將如何面對費率可能調整，包括實力仍有限的台民黨、時力立委，以及繼續在野的國民黨立院黨團將如何制衡，預料都是立院新會期的焦點。

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(中時電子報)