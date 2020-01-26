有鑑於2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）在過年前襲台，大多數民眾對此傳染病仍一知半解。衛福部在1月20日宣布成立中央流行疫情指揮中心之後，也鼓勵民眾可撥打1922（防疫達人24H專線），來查詢相關防治疫情、症狀等資訊。

衛福部表示，這幾天陸續有民眾撥打1922防疫專線，查詢疫情相關狀況。昨天（1/26）就有民眾主動告知曾到過金芭黎舞廳，另外也有民眾針對新型冠狀病毒的相關症狀以及居家隔離、自我保護等細節進行查詢動作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國人對於公共衛生的認知已大幅提升。但也有少數民眾進線1922，想試試防疫專線人員的應對能力，陳時中認為，像這種行為會降低1922的功能性，讓真正想詢問的民眾無法進線查詢。陳時中也呼籲民眾「有必要才打」。

至於之前有媒體報導，抗愛滋藥物也能對抗2019新型冠狀病毒。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，這是中國目前正在測試的治療方式，我們不知結果如何，也不確定它是否能發揮治療的效果。

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(中時電子報)