大陸「武漢肺炎」持續擴散，全球各地也陸續傳出確診病例，也讓許多活動紛紛喊卡，像是梁靜茹、蔡依林等人在大陸的演唱會都被迫延期，現在就連原先要在香港舉辦12場演唱會的亞洲天王劉德華，也宣布將取消所有香港場次。

劉德華《My Love香港演唱會》，原訂從2月15日起在香館紅館，一連舉辦１２場演唱會，讓所有粉絲引頸期盼，不過大陸「武漢肺炎」疫情持續擴散，各地陸續傳出確診病例，讓劉德華幾經思考後，決定將香港演唱會所有場次取消，他先在個人網站公布此項消息，接著寫道：「親愛的朋友和家人們，想了又想，盼了又盼！多期待My Love演唱會能如期跟你們分享，多努力希望去完成和大家的約定。但鑑於疫情發展，以保障觀眾的健康為前提，決定取消香港演唱會，抱歉！祈願所有人健健康康，共渡難關」。

劉德華巡演12場全數取消。（圖／劉德華官方網站）

不過劉德華在紅館開演唱會可說是一波三折，先前因為拍廣告墜馬受傷，加上開唱中途感染流感，接連二次取消演唱會，如今好不容易搶到檔期，要彌補之前粉絲的缺憾，又因為遇上武漢肺炎三度取消，讓粉絲大嘆要聽華仔唱歌真的好難。

(中時電子報)