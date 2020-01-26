金芭黎茶舞低消費，確診罹患武漢肺炎台商曾駐足蓬恰恰。（圖取自臉書金巴黎舞廳粉絲團）

因為高雄舞廳一名舞小姐的通報，才揭發確診武漢肺炎的台商，隱匿自己「趴趴走」的行程。高雄市政府已向該台商開出30萬元罰單，而法務部也要偵辦，若違反傳染病防治法第62條，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金。不過，比起查辦台商，PTT網友認為更該給舞小姐鼓勵，盛讚她「護國舞小姐」、「女漢子」，甚至有鄉民歪樓說：等她病好包出場！

中央流行疫情指揮中心24日公布第2例武漢肺炎確診個案，為1名年約50歲男性台商，指揮中心還特別披露男台商於1月22日下午16時至18時，有去高雄市苓雅區金芭黎舞廳，且全程沒有戴口罩 ，呼籲在這段期間出入過金芭黎舞廳的民眾，儘速與衛生單位聯絡，戴上口罩儘速就醫。

據了解，該台商原本並沒有報備去舞廳行程，而是金芭黎舞廳一名舞小姐，出現喉嚨不適、呼吸不順症狀，向該名台商詢問，得知對方確診武漢肺炎，才嚇得立刻就醫通報。

有網友在PTT發文「是不是該給那個舞廳小姐一個鼓勵？」，立即獲得爆滿鄉民贊同，紛紛回應：「啪啪，掌聲」、「護國舞小姐」、「女漢子」、「還是得靠台女」「是，重賞30萬兩」、「舞女都比台商有品」、「一定要給個醫療相關的勳章」、「建議罰款臺商的30萬給舞小姐」。

更有網友歪樓說：「她病如果好 我一定去捧場」、「等他病好了我帶出場包天」。

(中時電子報)