國民黨台北市議員羅智強今重磅宣布，他將參選2022台北市長選戰，也希望粉絲能給予他祝福。以下是羅智強在臉書的全文：

四年前，我曾說臉書粉絲達到100萬時，參選台北市長，現在我的臉書粉絲已破107萬，我決定兌現承諾，在這新年的開端，正式宣布參選2022台北市長。

四年前，我的粉絲只有1萬，當我告訴别人100萬讚選台北市長時，許多政界的朋友，都抱以同情的眼光，也有人冷冷的對我說，你是那根蔥？

而今天，我的粉絲107萬。雖然，我被潑了無數的冷水，但有一群人始終相信，羅智強做得到，那就是各位，這107萬的傳奇，是各位陪我一起創造的。

所以，今天的我，不必眾星拱月，不用黃袍加身，沒有大張旗鼓的記者會造勢。就是平平淡淡的，在臉書宣布這個決定，就是靜靜的用接下來的三年時間努力耕耘，和大家一起創造新的傳奇。

而我也將同時舉行北美21城、15場台北市長參選巡講，為台北向世界取經，也透過一場又一場的演講，向大家訴說我的從政理念。

我知道，未來並非坦途，我知道，宣布後將有萬箭穿心。但是，我不怕，因為我知道各位是我最堅強的後盾，我有信心，因為有你，這世上沒有不可能的事

我們必定可以寫下，新的勝利篇章，台北市長，我們，必勝！

(中時電子報)