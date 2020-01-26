前總統英九（右三）在新埔義民廟發送鼠年福卡。（羅浚濱攝）

前總統馬英九固定大年初二到新埔義民廟上香祈發鼠年福卡，今年增加竹北天后宮、新竹竹蓮寺及北埔慈天宮，儘管下雨濕泠，還是吸引很多民眾排隊領福卡，馬英九回應義民廟董事長林光華談到的兩岸關係時表示，台灣和大陸這麼近不可能不發生關係，要維持和平與繁榮的兩岸關係，雙方一定要有共識。

林光華以在電視中看到鍾小平說「馬總統說兩岸關係，第一要國際諒解、第二要北京接受」，鍾認改一字就好，要北京「忍」受。

林光華認為說得很有道理，蔡總統當選感言中也提到善意互動「明天我們要的是更團結的台灣」，他相信馬總統也是本著這觀念，對兩岸能貢獻，如能改一個字，馬總統一定有優雅的身段表現，給我們大家一個期待。

馬英九說，兩岸關係對台灣來講就是一中各表，一中各表最重要的功能就是不要讓大陸忽視台灣的存在，一中當然就是中華民國，也因為這樣的關係，我們能夠維持兩岸關係的和平與繁榮。

馬英九指在他總統任內與大陸簽了23個協議，讓台灣老百姓都不認為兩岸未來會再打仗，這點他覺得非常重要，也希望大家朝這個方向共同努力。

馬英九說，蔡總統在就職典禮之後提出「和平對等、民主對話」，實際上在他執政的8年中都已經成為我們的政策。

馬英九並說，今天兩岸關係，不管你喜歡或者不喜歡，都要維持和平關係，台灣跟大陸隔這麼近，不可能不跟大陸發生關係，就像武漢發生肺炎，武漢到這裡的飛機需要3個小時，不可能躲得開，一定要做好準備處理各種各樣的問題。

馬英九也解釋「為什麼一定要大陸人接受我們」的原則，因為要有共識，不是我們一方暗爽就好，要人家也能接受，這是雙邊的關係，需要雙方共同努力。

「要戰爭還是和平必須做一個決擇！」馬英九希望無論政治仰碰到兩岸關係的時候，都應該回歸到基本的原則，一定要維持和平與繁榮的兩岸關係，雙方一定要有共識，否則不可能維持。

(中時 )