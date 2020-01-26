大年初二回娘家，台中市太平區張姓家族，年年舉辦初二娘家宴，中午加晚上共席開50多桌，讓族中的500人能大團圓，而年紀最長的張老太太今年102歲，與2歲的玄外孫差了100歲，大家熱鬧過年，洋溢喜氣。

主辦團圓宴的張文田說，今年受下雨影響，宴席地點分成兩區，在中午開設35桌、晚上席開22桌宴請家族族親，許多人分別從台北、高雄回來，還有的帶著家中晚輩出現，有些幾乎見了面都不認得。

特別的是，家族中年紀最大的是張文田的母親，今年高齡102歲，年紀最小的是張文田弟弟的外孫、今年才2歲。張文田說，早在20多年前，自己的叔叔發起娘家宴活動，就這樣年年舉辦，家族親人趁此機會團聚，還有人贊助巧克力伴手禮，熱鬧非凡。

娘家宴舉辦了20多年，參加人數差不多都維持在500人上下，張文田感嘆，以前每年都有新生兒加入活動，更顯喜氣與熱鬧，但近年來受少子化影響，人數幾乎沒增加，只能多多鼓勵晚輩增產報國，也延續這個家族團聚的傳統。

(中時 )