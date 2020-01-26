據陸媒報導，廣東汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部26日公佈，「自1月27日0時起封城」，禁止車輛、人員進入汕頭市。不過，最新消息指出，汕頭市撤回封城通知。

《香港01》報導，據汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部下午最新發布聲明指出，今下午兩點取消原定27日零時的封城措施，會加強消毒工作和疫情防控，但不會限制車輛、船隻、人員、物資的進出。

(中時電子報)