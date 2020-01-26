武漢肺炎擴散至中國境內各縣市，1月23日凌晨武漢宣布封城，居民也自主性的待在家中，以減少感染機率。一名武漢媒體人林晨，在封城後24小時內拍下武漢現最新狀況，只見原本熱鬧的城市空空蕩蕩，賣場人潮不再、地鐵停運，宛如一座空城，「這不是電影，也和電影不一樣。」

小年夜超市還曾出現過搶購人潮，所有人都有戴口罩、依序排隊。（圖／林晨同學YouTube）

林晨臨時決定不返鄉過年，以免散播可能潛藏的危機，但家中原本準備的食物只夠吃到當天，所以前往超市採購。小年夜當天超市出現搶購人潮，影片中看到不論是買東西、路上行人、服務員，所有人都戴著口罩，林晨一回到家，也馬上在衣物上噴灑消毒水。

林晨在路上送到美食外送員，等著賺錢養家，也送給他幾個口罩。（圖／林晨同學YouTube）

不過才短短24小時，就連超市都見不到幾個人，林晨說：「現在街上基本上已經沒有人了。」他在街上碰到一位美食送員，坦承一單都沒有，但即便如此，為了生活也得出門，等待隨時可能進來的一張訂單。林晨也送了幾個口罩給外送員，並請他再轉送給其他人。

林晨以空拍機記錄武漢鬧區街景，宛如一座空城。（圖／林晨同學YouTube）

「我知道有些畫面看起來可能很像電影場景，空無一人的街、臨時封閉的城市；但我們都知道，這不是電影，也和電影不一樣。」林晨說，從自己普通市民的視角來看，還留在武漢的人，以及還在營業的超市或醫院，全都井然有序，「每個人都在以自己的力量，讓這個城市正常運轉，大家都想做對的事，讓事情變好。」

林晨以空拍機記錄武漢鬧區街景，宛如一座空城。（圖／林晨同學YouTube）

但林晨以空拍機拍攝武漢鬧區，幾乎已沒有店面營業。他直言：「這是我十幾年來，見過武漢人最少的一次。」林晨說，武漢有1千萬人口，無論如何，這座城市都是1千萬人的家。「這個城市承受了很多壓力，人們有很大的壓力，但我們都在努力做對的事，即使城市封閉，我知道，我們也不是一座孤島…讓我們一起，等她好起來。」

地鐵站也暫停營運，大門深鎖。（圖／林晨同學YouTube）

他認真祈禱：「武漢，加油！」並感謝監守崗位、讓武漢還能正常運轉的人，「還有那些，工作在第一線的醫生。」這段影片加上他真誠的口白，也讓數十萬網友紅了眼框。

平時車流量超大的道路，也顯得十分空曠。（圖／林晨同學YouTube）

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(中時電子報)