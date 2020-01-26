Yeah, you don’t wanna play Kyrie in HORSE pic.twitter.com/MhWHTto4fF — Anthony Puccio (@APOOCH) January 26, 2020

籃網近來吞下5連敗，半個月沒有贏球，危及主將厄文(Kyrie Irving)的領導威信。26日客場對戰活塞，厄文奮勇砍了45分、6籃板、7助攻，打到延長賽終於以121-111獲勝。這場勝利稍稍穩住籃網東區老八的位置，把活塞打到第10。

上半場籃網落後10分，第三節開始厄文獨自打出一波8比0攻勢，幫籃網搶得領先。結果第四節厄文休息時，活塞也打出一波8比0的攻勢反超籃網。正規賽結束前籃網領先兩分，但是厄文單打失敗，活塞羅斯(Derrick Rose)趁機抄球攻下追平分，106-106進入延長賽。

籃網在延長賽打出13-2攻勢，一口氣將差距拉到兩位數，終於擺平活塞。除了厄文飆分，活塞羅斯也攻下27分，中鋒德拉蒙(Andre Drummond)還有20分與21個籃板。

厄文近日飽受批評，此役他投30中15，罰球10罰全中，討回一哥的顏面。接下來籃網6戰的對手都是勝率低於5成的隊伍，這是把自己勝率拉回5成的絕佳機會。他們目前19勝25敗，東區老大公鹿前日在巴黎打敗黃蜂之後，成為本季首支40勝球隊。

(中時電子報)