武漢肺炎疫情快速蔓延，南京市新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作指揮部辦公室今25日發佈通告，要求南京市民在進出公共場所時要戴口罩才能進入。

據《北京新浪網》報導，25日通告中表示，在賓館、理髮店、影劇院、體育館、書店、候車室、公共交通工具以及夫子廟人群密集區等公共場所，南京市民需配戴口罩方可進入，如果不願戴口罩者，當局會先予以勸阻，若對方依舊不聽勸阻，則相關部門會依法處理。

(中時電子報)