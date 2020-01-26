武漢肺炎疫情不斷擴散全世界，台灣目前已確診3例，適逢年節，許多人出遊只好戴上口罩防範病毒入侵。然而有一名前往九份遊玩的陸客卻不戴口罩，還說「歡迎大陸同胞到九份遊玩」。

九份老街孤懸在山丘上，每年都吸引大批的國外旅客前往旅遊，今年過年似乎也不受疫情影響，九份老街人潮照樣塞爆。根據《東森新聞》報導，一名來到九份遊玩的陸客，認為不需要戴口罩「相信祖國也會很快地把武漢肺炎控制好」，她甚至直言「歡迎大陸同胞都到這裡來玩。」

陸客遊玩九份卻不戴口罩，還說「歡迎大陸同胞到九份遊玩」。（圖／觀光局網站）

另一名新加坡遊客也戴上口罩表示，他是跟團來台旅行，導遊在過程中有配發口罩，以保護團員的健康，而且厚度相當足夠，品質還不錯。

武漢肺炎在全球迅速蔓延，武漢23日上午10時起全面封城後，湖北多個城市也宣布交通全部停擺，截至25日24時最新統計數字，疫情最嚴重的湖北省再增13人死亡，中國累計確診病例1975例，累計死亡病例56例。

(中時電子報)