本屆澳網賽女單第27種子、「大陸一姊」王薔在第3輪爆冷擊敗第8種子小威廉絲，曾被球迷寄予厚望，尤其第4輪的對手是非種子、突尼西亞選手嘉柏（Ons Jabeur）；而且過去2次對戰王薔都贏，過程也相當輕鬆。

突尼西亞的非種子球員嘉柏擊敗王薔，晉級8強。（路透）

今（26）日兩人生涯三度對壘，王薔錯過首盤4-1領先優勢，被對方反超之後兵敗如山倒，最後嘉柏以盤數直落二過關，比數是7-6(4)、6-1，繼第3輪擊敗名將「丹麥甜心」沃茲妮雅琪之後，又打垮另一位排名比自己高的選手。

此役嘉柏在首盤一度以1比4落後，但逐漸穩住陣腳追成6-6平手，必須搶7決勝。兩人纏鬥到4-4平手後，嘉柏一鼓作氣連得3分，以7-4拿下首盤勝利。

第2盤王薔似乎氣力放盡，反觀嘉柏越戰越勇，很快取得5-0的絕對優勢，最後便以6-1輕鬆拿下這盤，並以2比0淘汰王薔，晉級8強，持續將自己在大滿貫賽的最佳紀錄再往前推進一步。

此外，大會第14種子美國選手科寧，今天以盤數2比1擊敗15歲同胞小將戈芙，中止其本屆澳網的神奇之旅，3盤比數是6(5)-7、6-3、6-0。科寧晉級8強後，下一戰將與嘉柏交手。

(中時 )