武漢肺炎延燒 金門小三通落地簽今暫停核發 15:372020/01/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連江縣政府今日宣布，即日起暫停核發小三通落地簽。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續延燒，連江縣政府今日宣布，即日起暫停核發小三通落地簽，此外移民署馬祖服務站針對25日以後申請入境的旅客，也逐一展開列管追蹤，全力防堵疫情擴散。 目前除持有團聚正、持有商務活動證，以及台灣地區人民之配偶外，暫不開放入境。 (中時 ) #小三通 #馬祖 #武漢肺炎 #連江縣 #移民署 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 男返台就醫不戴口罩還說謊 護理師爆氣 12:162020/01/22 生活 武漢肺炎撼全球 專家：不會像SARS那麼糟 09:282020/01/22 國際 武漢肺炎延燒 劉樂妍吐當地狀況：搶不到口罩 12:082020/01/22 娛樂 肺炎防疫拉高層級應變 盧秀燕：春節防疫不打烊 13:362020/01/22 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》武漢肺炎大蔓延 2003年SARS夢魘再起？ 14:092020/01/22 政治 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 2020武漢風暴》武漢封城糧食恐短缺 居民籲各界協助 21:282020/01/23 國際 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 生活熱門新聞 好市多喪屍過境 這商品遭慘烈摧殘 - 生活 2020武漢風暴》2500萬人被隔離能成功？台大醫說出真心話 - 生活 吃完好市多這食物 她大驚：大家千萬不要買 - 生活 媽花400請人寫春聯 兒子看成品崩潰：我後悔了 - 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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