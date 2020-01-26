武漢肺炎疫情持續延燒，連江縣政府今日宣布，即日起暫停核發小三通落地簽，此外移民署馬祖服務站針對25日以後申請入境的旅客，也逐一展開列管追蹤，全力防堵疫情擴散。

目前除持有團聚正、持有商務活動證，以及台灣地區人民之配偶外，暫不開放入境。

(中時 )