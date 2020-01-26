武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，外傳海基會已函請海協會，以包機方式撤離仍滯留在武漢的台商。對此，陸委會副主委邱垂正表示，是否包機讓台商返台，陸委會與海基會已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，正在還在等陸方回應，期待大陸能夠給予幫助。

有關台商滯留武漢人數，邱垂正表示續指，當地台商會長表示，目前滯留在武漢的台商大概是200到300人，非媒體報導的2000多人。此外，赴武漢就讀的台生人數為641人，目前幾乎全數抵台。

(中時 )