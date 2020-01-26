與對岸協商包機撤離 陸委會：滯留武漢台商約300人 15:472020/01/26 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會副主委邱垂正。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，外傳海基會已函請海協會，以包機方式撤離仍滯留在武漢的台商。對此，陸委會副主委邱垂正表示，是否包機讓台商返台，陸委會與海基會已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，正在還在等陸方回應，期待大陸能夠給予幫助。 有關台商滯留武漢人數，邱垂正表示續指，當地台商會長表示，目前滯留在武漢的台商大概是200到300人，非媒體報導的2000多人。此外，赴武漢就讀的台生人數為641人，目前幾乎全數抵台。 (中時 ) #台商 #武漢 #武漢肺炎 #陸委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 兩岸熱門新聞 校花慘淪傭人 人夫嗆：還不是免費當保姆 - 兩岸 直播》武漢封城四天 陸國務院今15點召開記者會 - 兩岸 2020武漢風暴》防疫情擴大 廣東汕頭今晚零時封城 - 兩岸 2020武漢風暴》更恐怖在後頭！專家驚爆下月初恐25萬人中鏢 - 兩岸 2020武漢風暴》大轉彎！汕頭撤回封城通知 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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