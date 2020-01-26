假黃安帳號在臉書自稱回台就診。（圖／翻攝自臉書）

黃安鄭重澄清。（圖／翻攝自黃安微博）

武漢肺炎持續延燒，昨(25日)傳出長期定居大陸的黃安疑在臉書透露發燒回台，今中午黃安得知此事後氣得在微博大罵，強調是被網軍抹黑，又重申自己只有微博，沒有臉書、推特等其他社交媒體帳號，「不要再以訛傳訛，要不然我會因太火而驕傲的」。

冒充黃安的臉書帳號先前發文稱去湖北上節目，又去武漢參觀黃鶴樓，這幾天發現身體不適發高燒，便到新竹馬偕醫院就診，還自稱：「來去醫院通報檢查，做一個國民的責任與義務」，但細看卻發現「假黃安」的打卡地點「新竹馬『皆』醫院」竟出現錯字。

為此，黃安稍早在微博回應，先說大過年的不想罵人，但被造謠生病實在忍無可忍，也解釋：「我於全世界範圍內，只有新浪微博、頭條、微信等社交平台，除此之外，什麼臉書、推特、LINE……全沒有。」自嘲若再被炒新聞會因太紅而驕傲，網友回應：「一看就不是你，語言風格完全不像嘛」、「安哥天天都在發微博，難道去了哪大家不知道嗎」、「造謠誹謗，太無恥了！」。

(中時電子報)