世界衛生組織（WHO）專家顧問、哈佛大學衛生公共學院教職員費格丁（Eric Feigl-Ding）表示，此次武漢肺炎流行病爆發的程度可能是「熱核反應級別」，他引述研究報告指出，目前僅5%人口確診，預期至下月4日將會有超過19萬人感染，還指大陸封城的措施於事無補。
費格丁昨（25）日在個人推特引述由英、美學者共同完成、並且上傳到平台medRxiv的武漢肺炎研究模型成果論文預印版本，指出該團隊發現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的基本再生數為3.8，他認為根本是「熱核反應級別」（thermonuclear pandemic level），他說在自己的職業生涯中還沒看過這麼高的數值，強調自己絕對沒有誇大。
根據我國衛生福利部疾病管制署官網上的研究報告，基本再生數（Basic Reproduction Number，R0）指的是「一個初發病例在易感的人群中引起的平均繼發病例個數」，當數值大於1，則該疾病就能繼續在人群中傳播。
英美團隊的研究認為，2019新型冠狀病毒比其他類型的冠狀病毒爆發程度更為嚴重，意味著要控制此次疫情恐更為困難。費格丁引述另一份研究數據指出，一個普通季節性流感病毒的基本再生數約為1.28。
報告顯示，武漢目前僅確診出5.1%感染病例，預估疫情將持續下去，至2月4日將會有高達191,529人確診武漢肺炎，團隊的預估區間落在132,751至273,649例之間，除了武漢，大陸其他城市以及其他國家出現確診病例的機率也會愈來愈頻繁。
還說，禁止進出武漢的封城措施並無法有效抑制疫情傳播，就算有效阻止了99%的人旅行，下月4日以前，武漢之外的疫情也只會減少24.9%。
費格丁認為，就算將99%的武漢肺炎感染者隔離，接下來兩周也無法降低1／3疫情。
他在其他推文引述的另一份研究則指出，武漢新型冠狀病毒的基本再生數為2.6，他強調不論是2.6或3.8，都是很嚴重的數字。他說，全球可能正面臨自1918年西班牙流感以來就不曾有過的失控流行病，「希望不會到那程度，但我們如今活在現代世界，（飛機火車）都比1918年更快」。他也呼籲世衛組織盡快將武漢肺炎列入「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
(中時電子報)
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