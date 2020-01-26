世界衛生組織（WHO）專家顧問、哈佛大學衛生公共學院教職員費格丁（Eric Feigl-Ding）表示，此次武漢肺炎流行病爆發的程度可能是「熱核反應級別」，他引述研究報告指出，目前僅5%人口確診，預期至下月4日將會有超過19萬人感染，還指大陸封城的措施於事無補。

武漢肺炎爆發，前線醫護人員也擔憂。

費格丁昨（25）日在個人推特引述由英、美學者共同完成、並且上傳到平台medRxiv的武漢肺炎研究模型成果論文預印版本，指出該團隊發現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的基本再生數為3.8，他認為根本是「熱核反應級別」（thermonuclear pandemic level），他說在自己的職業生涯中還沒看過這麼高的數值，強調自己絕對沒有誇大。

2/ “We estimate the basic reproduction number of the infection (R_0) to be 3.8 (95% confidence interval, 3.6-4.0), indicating that 72-75% of transmissions must be prevented by control measures for infections to stop increasing... — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

根據我國衛生福利部疾病管制署官網上的研究報告，基本再生數（Basic Reproduction Number，R0）指的是「一個初發病例在易感的人群中引起的平均繼發病例個數」，當數值大於1，則該疾病就能繼續在人群中傳播。

英美團隊的研究認為，2019新型冠狀病毒比其他類型的冠狀病毒爆發程度更為嚴重，意味著要控制此次疫情恐更為困難。費格丁引述另一份研究數據指出，一個普通季節性流感病毒的基本再生數約為1.28。

報告顯示，武漢目前僅確診出5.1%感染病例，預估疫情將持續下去，至2月4日將會有高達191,529人確診武漢肺炎，團隊的預估區間落在132,751至273,649例之間，除了武漢，大陸其他城市以及其他國家出現確診病例的機率也會愈來愈頻繁。

4/ we predict the epidemic in Wuhan will be substantially larger by 4 February (191,529 infections; prediction interval, 132,751-273,649), infection will be established in other Chinese cities, and importations to other countries will be more frequent. Our model suggests that.. — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

還說，禁止進出武漢的封城措施並無法有效抑制疫情傳播，就算有效阻止了99%的人旅行，下月4日以前，武漢之外的疫情也只會減少24.9%。

6/ ...critically dependent on the assumptions underpinning our model, and the timing and reporting of confirmed cases, and there is considerable uncertainty associated with the outbreak at this early stage. With these caveats in mind, our work suggests that... — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

費格丁認為，就算將99%的武漢肺炎感染者隔離，接下來兩周也無法降低1／3疫情。

10\ ... possibly an unchecked pandemic that the world has not seen since the 1918 Spanish Influenza. Let’s hope it doesn’t reach that level but we now live in the modern world 🌎 with faster ✈️+ 🚞 than 1918. @WHO and @CDCgov needs to declare public health emergency ASAP! — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

他在其他推文引述的另一份研究則指出，武漢新型冠狀病毒的基本再生數為2.6，他強調不論是2.6或3.8，都是很嚴重的數字。他說，全球可能正面臨自1918年西班牙流感以來就不曾有過的失控流行病，「希望不會到那程度，但我們如今活在現代世界，（飛機火車）都比1918年更快」。他也呼籲世衛組織盡快將武漢肺炎列入「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

UPDATE: Transmission of #coronoavirus estimated at 2.6 by another research group (lower than the 3.8 initial reports). But 2.6 is still extremely bad —each infected person will infect 2.6 others. Even the authors admit #CoronaOutbreak containment will be very difficult. Thread: pic.twitter.com/Gg2vyIevL4 — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

(中時電子報)